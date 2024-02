Ao menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas em tiroteio nos EUA

Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas durante um tiroteio ocorrido na noite de ontem na cidade de Orlando, na Flórida, EUA.

O que aconteceu

O tiroteio começou aproximadamente às 23h, horário local. Policiais do Departamento de Polícia de Orlando foram chamados à área de Iron Wedge Drive e South Lake Orlando após uma denúncia de vários disparos.

Na chegada, os policiais encontraram várias vítimas feridas, uma delas já morta. Ainda não se sabe o número total de pessoas feridas e se há outros óbitos por conta do tiroteio. As razões do incidente também não foram informadas, segundo a ABC News.