Órgão de saúde dos EUA alerta sobre viagens ao ES devido à febre oropouche

O CDC (Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos) alertou os norte-americanos que pretendem viajar ao Espírito Santo por conta da febre oropouche.

O que aconteceu

Em aviso no site e no Instagram, o CDC diz que a doença tem sido "associada a perdas fetais e defeitos congênitos". "Viajando para o Brasil? O CDC atualizou seus Avisos de Saúde para Viagens para o Brasil, particularmente o estado do Espírito Santo, por causa do vírus #Oropouche, que tem sido associado a perdas fetais e defeitos congênitos".

O órgão alerta para que, principalmente, as mulheres grávidas tomem cuidado. "Pessoas grávidas devem reconsiderar viagens não essenciais para o Espírito Santo, Brasil. Se a viagem for inevitável, esses viajantes devem seguir rigorosamente as recomendações de prevenção de Oropouche".