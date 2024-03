Análise: Armas chegam por terra e mar; ajuda humanitária para Gaza é jogada

Ele também não pode romper com isso, fica pedindo a boa vontade ao Netanyahu. Mas ele não precisa repreender Netanyahu, basta não enviar armas. Sem armas e munição essa guerra acaba rápido. Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais

Para Nasser, a força do primeiro-ministro de Israel, Benyamin Netanyahu está mais apoiada no Congresso dos EUA que no presidente daquele país e, por isso, ele ignora os pedidos para solução do conflito. Mas, a mudança no perfil do eleitorado norte-americano mudará esse jogo futuramente.

Biden e Blinken (secretário de Estado americano) podem falar o que quiserem, a questão é o Congresso. Netanyahu deu uma declaração recente falando isso, que não está se importando com o que o presidente dos EUA fala, porque ele tem apoio do Congresso americano. Isso ficou muito claro quando ele foi aos EUA na época do Obama (presidente de 2009 a 2017).Obama deu uma dura nele, Netanyahu saiu de lá (Casa Branca), foi para o Congresso e foi aplaudido. Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais

O Biden pode fazer o que quiser. Em qualquer coletiva de imprensa ele é questionado por jornalistas (sobre o apoio a Israel). Entre 65% e 70% dos jovens entre 20 e 35 anos são contra esse apoio, inclusive judeus. Tendencialmente, esse eleitorado vai mudar. É um balanço de anos, ainda a médio e longo prazo, mas (a mudança) vai afetar significativamente a posição de Israel no Oriente Médio, porque a tendência é essa ajuda dos EUA diminuir significativamente. Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais

