Rihanna e mil convidados: super-ricos vão a casamento de herdeiro indiano

Seis anos após promover um dos casamentos mais luxuosos do mundo, com valor estimado em quase meio bilhão de reais, a família Ambani —tida como a mais rica da Índia— volta ao noticiário ao realizar três dias de festividades para o casamento do filho caçula, Anant Ambani, de 28 anos, com Radhika Merchant, 29, herdeira de um famoso empresário local.

A cerimônia será realizada apenas em julho, mas as celebrações pré-casamento começam nesta sexta-feira (1) e vão até o próximo domingo (3). E os detalhes vão te surpreender.

O que aconteceu

Anant Ambani é filho de Mukesh Ambani, presidente de um conglomerado que lida com tudo, desde o ramo de energia a têxteis e telecomunicações. Mukeshi é considerado o homem mais rico da Índia e o 10º mais rico do mundo, com fortuna avaliada em US$ 92 bilhões (ou R$ 455,9 bilhões, na cotação atual), segundo ranking elaborado pela revista Forbes.