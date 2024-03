Brasil e outros países da Celac pedem 'cessar-fogo imediato' em Gaza

O governo brasileiro e outros 23 chefes de Estado e de governo da Celac (Comunidade da América Latina e Estados do Caribe) divulgaram uma declaração, neste sábado (2), em que cobram um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza.

O que aconteceu

O documento, assinado na sexta-feira (1), endossa exigência da Assembleia Geral das Nações Unidas. "Que todas as partes no conflito cumpram o direito internacional, nomeadamente no que diz respeito à proteção de civis".

Crítica a Israel. Os representantes da Celac dizem que as medidas presentes na declaração são necessárias levando em consideração a "intransigência refletida nas declarações do governo de Israel e do agravamento da crise humanitária em Gaza".