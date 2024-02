Mais de 100 pessoas morrem durante distribuição de ajuda em Gaza, diz Hamas

Em um vídeo publicado pelas próprias forças de defesa israelenses nas redes sociais, é possível ver o momento do ocorrido. As imagens mostram grupos se aproximando do comboio de ajuda.

Os ataques ocorrem no dia em que a guerra deixa mais de 30 mil mortos só na Faixa de Gaza. Cerca de 25 mil dos mortos são crianças e mulheres, segundo comunicado do Pentágono.

Depois de quase cinco meses de guerra entre Israel e Hamas, a ONU calcula que 2,2 milhões de pessoas, ou seja, a maioria da população, correm o risco de morrer de fome na Faixa de Gaza.

A área mais vulnerável é o norte do enclave. Na região, a destruição, os combates e os saques praticamente impossibilitam a entrega de ajuda humanitária.

O número de mortos no massacre da rua Al Rashid é de 104, além de 760 feridos

Porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf Al Qudra, em um comunicado.