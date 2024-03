Voo da Latam tem problema técnico e 50 passageiros ficam feridos na Oceania

Passageiros e tripulantes de um voo da Latam na Oceania ficaram feridos após a aeronave sofrer um "forte movimento" no meio do voo.

O que aconteceu

Passageiros "sacudidos". As pessoas se feriram durante o balanço intenso da aeronave, informaram testemunhas ao portal local Stuff. O voo, que saiu de Sydney, pousou em Auckland às 16h26 no horário local (00h26 no horário de Brasília).

Desespero e gritaria. O incidente ocorreu uma hora antes do pouso e causou desespero, informaram testemunhas. "Todo mundo estava gritando. O avião começou a mergulhar de nariz'", narrou um passageiro ao portal Stuff.