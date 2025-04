Mercosul se reúne para avaliar potencial acordo com EUA pós tarifaço

Nesse cenário, o desafio de Milei está no campo diplomático. Ele precisa obter o consenso entre os demais países do bloco, por isso a reunião de ministros de hoje é cercada de expectativas.

"O desafio crucial do governo argentino será convencer os demais sócios a trabalharem num acordo de preferência comercial. Muito provavelmente, a proposta do governo seja a de flexibilizar os acordos comerciais enquanto bloco, já que Milei não tem tanto espaço para lançar uma carta unilateral, ainda que seja o desejo do presidente", afirma o cientista político Tomás Mujica, professor e pesquisador na Universidade Católica da Argentina e especialista em Mercosul.

Milei é o único que defende abertamente a flexibilização do Mercosul para poder negociar com os Estados Unidos, enquanto o Brasil, sob o governo Lula, defende a integração regional como estratégia de fortalecimento comercial e político para as nações do bloco.

O Uruguai, que com o presidente Lacalle Pou foi o porta-voz da flexibilização do Mercosul para negociar com a China, atualmente tem em seu novo presidente, Yamandú Orsi, um aliado político de Lula.

As cartas estarão na mesa nesta sexta. Se por um lado a Argentina precisa conquistar o grupo, por outro, os demais países estão se mostrando abertos a escutar a proposta dos argentinos.

Diplomatas brasileiros disseram à reportagem, sob reservas, que o Brasil escutou as demandas iniciais da Argentina na reunião informal entre coordenadores do Mercosul, que ocorreu no dia 11 de março, na capital portenha, e que o Brasil "não vê com maus olhos a proposta da Argentina de negociar com os EUA. Podemos negociar enquanto bloco", salientou uma fonte. Não está claro, no entanto, se Milei pretender propor a negociação do bloco com os EUA ou se os países teriam abertura para negociar individualmente com Trump.