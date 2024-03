Motor pega fogo e avião cargueiro russo com 15 a bordo cai em Moscou

O avião caiu no terreno de um cemitério perto da pista de pouso, na vila de Bogorodskoye. O piloto estava realizando um voo de treinamento, tendo decolado do aeródromo militar de Severny e ficou no ar por vários minutos.

Ao realizar uma curva, o motor do avião se incendiou. As informações são do jornal The Moscow Times.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o piloto tentou chegar ao aeródromo. Porém, percebendo que não seria possível, decidiu desviar o avião para longe de áreas residenciais e acabou caindo sobre o cemitério.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a aeronave IL-76 descendo em direção ao solo com um dos motores em chamas. Outras imagens mostraram uma coluna de fumaça preta subindo do local do acidente.

O acidente ocorre semanas depois de um avião IL-76 que Moscovo afirmava transportar 65 prisioneiros de guerra ucranianos ter caído numa região russa na fronteira com a Ucrânia. A região de Ivanovo está localizada a cerca de 700 quilômetros da fronteira, informa o site de notícias Vedomosti.