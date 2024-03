Compraria? Ovo de Páscoa guardado desde a 2ª Guerra Mundial é vendido

Um ovo de Páscoa dado a uma menina pouco antes do início da 2ª Guerra Mundial está pronto para ir a leilão. Quem conta a história é a Hansons Auctioneers, empresa responsável por leiloar o ovo na terça-feira. No entanto, o leilão não conseguiu atingir o seu objetivo, com o preço de orientação definido entre £ 300 e £ 500, o ovo foi vendido por £ 200 (R$ 1272,65)

O que se sabe

O ovo foi dado a Sybil Cook, de nove anos, em 1939, mas, com a guerra em curso, seu tio recomendou economizar e comer aos poucos. Apesar de amar chocolate, a menina não apenas economizou, como nunca comeu um único pedaço.

Sybill morreu em 2021, aos 91 anos, no País de Gales. O ovo, que agora tem 85 anos, permaneceu intacto em sua embalagem, que contém o doce envolto em papel azul e branco e, ao contrário dos ovos de hoje, traz o brinquedinho do lado de fora: uma bonequinha segurando um regador.