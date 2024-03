Caco, dos Muppets, inspira nome de fóssil de 270 milhões de anos nos EUA

O fóssil é de um grupo de parentes de anfíbios que viveu por mais de 200 milhões de anos, mas com características totalmente únicas. Havia muitas características diferentes daquelas dos tetrápodes mais antigos, ancestrais dos anfíbios, segundo os pesquisadores.

Por exemplo, a região do crânio atrás dos olhos do animal era muito mais curta que o focinho, alongado e curvo. Características únicas como estas levaram os cientistas a concluir que pertencia a uma nova espécie.

O que realmente nos chamou a atenção foi como o fóssil parecia ter os olhos esbugalhados. E, devido a um leve esmagamento durante a preservação, ganhou um sorriso torto, o que realmente evocou o sorriso de Kermit (Caco).

Calvin So, estudante de doutorado na George Washington University e principal autor do estudo

O fóssil, do tamanho de uma moeda grande, estava aguardando ser estudado em uma coleção no Smithsonian Imagem: Reprodução/James D. Tiller e James Di Loreto, Smithsonian

O fóssil pré-histórico passou décadas na Coleção Nacional de Fósseis do Smithsonian, esperando que um cientista o examinasse mais de perto. O artigo com a descoberta foi publicado nesta quinta-feira (21), no Zoological Journal of the Linnean Society.

Conhecimento sobre a evolução dos anfíbios. A descoberta de novas espécies como o Kermitops é essencial para dar corpo aos primeiros ramos da árvore genealógica dos anfíbios, disseram os investigadores.