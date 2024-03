Passageiro é expulso de voo nos EUA após agressões e ofensas antissemitas

Discussão começou após funcionário pedir para que o passageiro se sentasse. Após uma breve discussão, ele acabou obedecendo, mas chamou o comissário de "kike" (pronuncia-se caique), por duas vezes.

Termo usado é considerado altamente ofensivo e usado para insultar e rebaixar pessoas de fé ou etnia judaica. Segundo o American Jewish Comitee, o termo pode ter surgido da palavra iídiche para círculo, "kikel", uma referência à forma como os imigrantes judeus assinavam os seus formulários de entrada nos EUA: um círculo ao invés de um X, que os judeus associavam à cruz do cristianismo. Os oficiais de imigração descreveram aqueles que assinaram formulários com um círculo como "kikel", sendo eventualmente abreviados para "kike".

"Vejam, a maioria das pessoas aqui é branca. Estou tentando voltar para o meu país e todos vocês tornaram mais difícil eu chegar ao meu país," grita o homem no vídeo.

Ele então se levanta novamente e confronta outro homem no corredor, que o encorajou a descer do avião. O confronto aumentou quando ele acusou o outro passageiro de tê-lo tocado. Foi quando a briga se tornou física, e o passageiro acusado deu uma chave de braço. "Agora abaixe as mãos e não toque em ninguém", gritou.

Passageiros se identificaram como policiais e tiraram homem do avião. "Sou policial", disse uma mulher usando um boné virado para trás ao se aproximar da dupla, ao que o homem de azul responde: "Eu também". "Vire-se e ande", disse ao passageiro imobilizado, forçando-o a caminhar pelo corredor. A mulher de boné e um terceiro passageiro ajudam a guiá-lo até a saída do avião.

Homem foi preso por "intoxicação desordenada" e duas acusações de agressão. Informação foi confirmada pelo departamento de Polícia do Aeroporto Internacional de Tampa ao Philadelphia Inquirer.