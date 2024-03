Como é o 'tubarão fantasma' achado no breu do fundo do mar

Os quimeriformes habitam as encostas continentais e as dorsais do fundo do mar e são encontrados em profundidades superiores a 500 metros. Eles vivem em águas escuras e se alimentam de outros animais que vivem no fundo, como cretáceos, moluscos e vermes.

Esses peixes são muito difíceis de serem encontrados, principalmente na região do Mar de Andamão, onde as profundidades em algumas áreas ultrapassam os 4.400 metros de profundidade.

Cabeça enorme e focinho curto

O novo espécime masculino foi encontrado e coletado em uma rede de arrasto no fundo do mar a uma profundidade entre 772 m e 775 m abaixo da superfície. Os pesquisadores logo reconheceram tratar de um peixe desconhecido por conta da "cabeça enorme e focinho curto", segundo a Science.

Os olhos grandes e ovais do animal ocupam 32% do cumprimento total da cabeça, são verdes e o ajudam a enxergar nas águas escuras. A pele é marrom-escura, e o peixe tem um espinho dorsal no topo da cabeça.

Segundo a revista, o novo tubarão fantasma mede 51 centímetros e possui barbatanas peitorais alargadas. David Ebert afirmou em artigo que os babados em forma de penas da criatura devem ter a ver com "sua capacidade de manobrar sobre fundos rochosos de alto relevo".