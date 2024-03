'Israel não vai cessar fogo', diz ministro israelense após decisão da ONU

O ministro da Energia e Infraestrutura Eli Cohen escreveu que o cessar-fogo é uma ''tempestade que pode levar o terrorismo também para o ocidente''. Segundo ele, sem as condições de regresso de reféns e destruição do Hamas, a ação favoreceria as organizações terroristas no mundo.

Para o governo israelense, o cessar-fogo "prejudica" esforços para libertação de reféns e traz esperanças ao Hamas. "Isto dá ao Hamas esperança de que a pressão internacional lhe permitirá obter um cessar-fogo sem a libertação dos nossos reféns", disse o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Israel também criticou os Estados Unidos por se abster da votação no Conselho de Segurança. O primeiro-ministro acusou a Casa Branca de abandonar sua "posição de princípio".

????? ????? ????? ?????? ?? ?????? ??????? ?????? ?????. ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ??? ???? ??????? ????? ????? ????? ????? ?? ????? ?? ?????. -- ??? ??? | Eli Cohen (@elicoh1) March 25, 2024