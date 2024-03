Golfinho morre após se sufocar com alga artificial em zoológico na Suécia

Um golfinho morreu sufocado por algas artificiais no zoológico Kolmården, na Suécia, em janeiro. O resultado da autópsia foi divulgado apenas em 13 de março.

O que aconteceu

Animal ficou com um pedaço de alga artificial preso na garganta. As algas foram colocadas no tanque para deixar os animais mais confortáveis e criar um ambiente mais dinâmico. Após o ocorrido, a equipe do zoológico retirou as algas. As informações são do jornal sueco Aftonbladet.

O golfinho estava completamente saudável antes do acidente. Na manhã do dia 15 de janeiro, ela estava agindo normalmente. Os funcionários perceberam que, em pouco tempo, Nephele começou a se movimentar de maneira incomum e afundou no tanque. Tudo aconteceu muito rápido e, quando o veterinário chegou, ela já tinha falecido.