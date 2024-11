Biden discursa hoje após vitória de Trump nas eleições

A campanha de Trump afirmou que Biden o convidou para uma reunião na Casa Branca em um momento não especificado.

A vitória do ex-presidente Trump, surpreendentemente com folga depois que as pesquisas de opinião mostravam uma disputa acirrada antes da eleição de terça-feira, ressaltou o quanto os norte-americanos ficaram desencantados com a economia — em especial o efeito da inflação sobre o padrão de vida —, a segurança nas fronteiras e a direção do país e sua cultura.

Os hispânicos, eleitores tradicionalmente democratas, e as famílias de baixa renda mais afetadas pela inflação ajudaram a impulsionar a vitória. A campanha de Kamala buscou usar a mensagem de que Trump era incapaz de atuar novamente como presidente, como um criminoso condenado e alguém cujas falsas alegações de fraude eleitoral após derrota nas eleições de 2020 estimularam uma multidão a invadir o Capitólio dos EUA.

Desta vez, Trump venceu em cinco dos sete Estados decisivos para ultrapassar os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para ganhar a Presidência e estava liderando nos dois restantes, Arizona e Nevada, onde os votos ainda estavam sendo computados.

Ele também estava a caminho de se tornar o primeiro candidato presidencial republicano a ganhar no voto popular desde George W. Bush, há duas décadas.

Os republicanos tiraram dos democratas o controle do Senado dos EUA, garantindo que Trump controlará pelo menos uma casa do Congresso no próximo ano. Não está claro se eles manterão sua maioria na Câmara dos Deputados, em meio a dezenas de disputas ainda não definidas.