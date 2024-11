Otan alerta sobre 'ameaça' norte-coreana para manter Trump ao lado da Ucrânia

Ao chegar na quinta-feira a uma cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE) em Budapeste, Hungria, Rutte procurou convencer Trump da importância de manter o apoio à Ucrânia.

Para isso, ele afirmou que a presença de soldados norte-coreanos na Rússia representa uma ameaça para os Estados Unidos.

Segundo Rutte, a Rússia está transferindo "tecnologia para a Coreia do Norte, que agora ameaça o futuro, o território continental dos Estados Unidos, Europa continental, e também nossos parceiros no Indo-Pacífico".

"Espero me sentar com o presidente Trump e analisar como podemos garantir coletivamente que vamos enfrentar esta ameaça e manter a nossa parte do mundo segura", disse Rutte em Budapeste.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse perante os dirigentes europeus que "a Coreia do Norte é parte da guerra na Europa".

Segundo ele, soldados norte-coreanos que estão na região russa de Kursk "já participaram de hostilidades contra o Exército ucraniano". "Já foram registradas baixas", acrescentou.