Péssimo acordo, diz Macron em SP sobre negociação entre Europa e Mercosul

O acordo, que teve negociação iniciada há 25 anos, prevê a promoção de comércio entre os dois blocos econômicos. A França, porém, já demonstrou oposição a negociação em diferentes ocasiões e hoje há um racha na União Europeia, conforme revelou Jamil Chade, colunista do UOL. A Alemanha defende o acerto, principalmente diante do interesse exportador do setor de carros.

Pressionado internamente, o francês propõe o alinhamento de uma nova proposta. "Um acordo comercial responsável, que tenha o desenvolvimento, clima e biodiversidade de suas atividades. Um acordo de nova geração, com cláusulas que permitam reciprocidade", disse.

Com Alckmin e Haddad à sua espera, Macron iniciou o discurso pedindo desculpas pelo atraso de mais de uma hora. Disse que passou mais tempo que o previsto com o presidente Lula, tratando de projetos de defesa. Depois afirmou que deixaria três mensagens: "As empresas francesas acreditam no Brasil. Elas têm razão", disse, completando que "as empresas brasileiras deveriam acreditar mais na França. E, através da França, entrar na Europa". Também afirmou que os desafios da transição energética são uma agenda em comum entre os dois países.

Destacou ainda a presença de empresas francesas no Brasil e geração de empregos. "As empresas que estão aqui querem ir mais longe e acho que têm razão", disse. "Quando vejo Brasil e França, e nos últimos dias, mais de perto, acho que podemos e devemos confiar na força do Brasil, no futuro do Brasil, não só como economia, mas como nação".

O Brasil conseguiu enfrentar períodos muito desestabilizadores nos últimos tempos como Covid, crise política. Tem crescimento sólido. Soube controlar inflação e soube resistir às agitações que às vezes sofrem as democracias do mundo.

Emmanuel Macron, presidente da França

'Compromisso do Brasil é desmatamento zero', diz Alckmin

Antes de Macron, Alckmin disse em discurso que o presidente Lula colocou o Brasil como protagonista no combate as mudanças climáticas. "Desmatamento na Amazônia caiu 50%. E o compromisso do Brasil é desmatamento zero. É a maior floresta tropical do mundo".