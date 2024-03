Em evento com Macron, Lula fala em conhecimento nuclear para 'garantir paz'

Nesta tarde, o francês viaja para São Paulo para participar do Fórum Econômico Brasil-França com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Mais tarde, participa ainda de um jantar com "personalidades da cultura brasileira" nas redondezas da avenida Paulista. O plano é que ele volte caminhando pela avenida, com uma possível parada no Masp.

Os dois voltam a se encontrar em Brasília amanhã (28), para uma reunião bilateral no Palácio do Planalto. Eles devem assinar atos de cooperação entre os dois países e almoçar no Itamaraty. À tarde, visita o Congresso Nacional e se reúne com o presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O possível acordo Mercosul-União Europeia estará no centro da conversa. Macron é um dos líderes mais críticos ao acordo, atualmente estacionado, enquanto Lula é um dos maiores entusiastas —um dos objetivos do Itamaraty é tentar destravá-lo.

Os dois têm boa relação. É a primeira vez que Macron vem ao Brasil sob o novo mandato de Lula, mas ambos se encontraram diversas vezes. O brasileiro visitou o palácio francês em 2021, ainda ex-presidente, e foi recebido como chefe de Estado. No ano passado, Lula já presidente, se reuniram na cúpula do G20, em Dubai; no G7, em Hiroshima; e na Cúpula de Paris.