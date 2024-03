'Nenhuma ponte suportaria': como foi acidente com grande navio sem controle

Fumaça preta. Ainda de acordo com a rede de televisão, pouco mais de um minuto depois da queda de energia, o navio também começou a soltar uma fumaça antes de atingir a estrutura.

Cerca de dois minutos antes da colisão, as luzes se apagaram pela segunda vez. Um especialista em segurança marítima disse à Sky News que a causa "mais provável" do acidente foi, de fato, uma falha nas máquinas do navio.

De acordo com a ABC News, o navio perdeu a propulsão logo ao sair do porto. A maior velocidade do navio registrada entre o porto e a ponte foi de 8,7 nós (16,11 km/h). Ele começa a desacelerar a cerca de um quilômetro da ponte. Sua última velocidade registrada foi de 7,6 nós (14,08 km/h), entre 100 e 200 metros da ponte.

A tripulação emitiu um alerta momentos antes de colidirem com a ponte. Segundo o governador de Maryland, Wes Moore, o navio relatou um problema de energia e as autoridades interromperam o fluxo de tráfego na ponte entre o pedido de socorro e a colisão.

O navio que atingiu a ponte Francis Scott Key era grande o suficiente para que quaisquer medidas de segurança destinadas a tentar limitar o impacto de uma colisão se tornassem ineficazes. Navios porta-contêineres como o Dali são 'um animal diferente' quando se trata de lidar com segurança e colisões. Temo que nenhuma ponte projetada seria capaz para suportar, Benjamin Schafer, professor de engenharia civil e de sistemas na vizinha Johns Hopkins. Universidade.

O governador chamou os funcionários de "heróis". Ele informou que a resposta rápida da equipe em pedir socorro impediu que mais carros caíssem na água. ''Eles salvaram vidas ontem à noite'', afirmou.