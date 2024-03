Metal retorcido e bagunça: veja como ficou navio que bateu em ponte nos EUA

Uma equipe de engenheiros e investigadores embarcaram ontem no navio cargueiro Dali, que colidiu e colapsou uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, na última terça-feira (26).

O que aconteceu

Conselho de Segurança dos Transportes dos EUA verifica se há materiais perigosos no que sobrou do navio. Eles publicaram um vídeo do interior da embarcação, que mostra metal retorcido e estruturas quebradas e alagadas.