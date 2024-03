Conheça o navio cargueiro de 300 metros que derrubou ponte nos EUA

O navio cargueiro Dali, de bandeira de Singapura, estava a menos de 30 minutos de sua viagem planejada de 27 dias quando colidiu na ponte Francis Scott Key, na madrugada de hoje, com 22 tripulantes e dois pilotos a bordo. Ninguém da mbacação se feriu

Conheça o navio

O navio tem quase 300 metros de comprimento e deixou o porto de Baltimore por volta da 1h da manhã de hoje e estava a caminho do Sri Lanka. Ele deveria chegar em 22 de abril, mas acabou se envolvendo no acidente. A apuração é do jornal The New York Times.

O Dali foi construído em 2015 pela Hyundai Heavy Industries, com sede na Coreia do Sul. No ano seguinte, o navio envolveu-se num pequeno incidente ao bater num muro de pedra no porto de Antuérpia.A embarcação sofreu danos na época, mas ninguém ficou ferido.