Polícia usa câmera termográfica e acha jovem que caiu de penhasco nos EUA

Um jovem cuja identidade não foi divulgada foi resgatado de um penhasco no Parque Nacional Golden Gate, nos EUA, após cair de uma altura de cerca de 20 metros, graças à utilização de uma câmera termográfica.

O que aconteceu

Equipe do Gabinete do Xerife do Condado de Sonoma conseguiu localizar o jovem com o auxílio de uma câmera termográfica instalada em um helicóptero. O rapaz estava entre 15 e 20 metros abaixo da trilha de caminhada, de bruços, e agarrado à parede rochosa e íngreme com as mãos e os pés descalços

O helicóptero pousou numa área próxima e um tripulante desceu por cordas até a área onde estava o jovem. Ele conseguiu colocar no rapaz um dispositivo de segurança, que possibilitou içá-lo até o topo do penhasco.