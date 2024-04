Bebê é internado em estado grave após cair do 3° andar de prédio na Itália

Um bebê de um ano e meio foi internado em estado grave após ter caído hoje (2) do terceiro andar de um prédio no centro de Airuno, região de Brianza, na Itália.

O que aconteceu

O bebê, de origem senegalesa, estava sob os cuidados dos avós no momento do acidente. Ele subiu num sofá, perto de uma janela, alcançou o parapeito e acabou escorregando e caindo na área externa do prédio. A apuração é do jornal italiano Corriere Della Sera.

A queda de dez metros de altura foi amortecida. Segundo as autoridades, o bebê caiu sobre um jardim, cuja grama ainda estava molhada por conta das últimas chuvas na cidade.