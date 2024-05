Morre mais um delator de problemas na qualidade da Boeing

A morte de Josh é a segunda, em pouco mais de um mês, de delatores da Boeing. Em março, John Barnett, 62, outro denunciante da companhia aérea morreu devido a um ferimento autoinfligido — ele foi achado sem vida dentro de seu caminhão no estacionamento de um hotel. Em nota, o advogado de Josh, Brian Knowles, lamentou as duas mortes e disse haver "zero evidências" de conexão entre os casos.

Demissão por apontar irregularidades. Em entrevista ao Wall Street Journal no começo deste ano, Josh Dean disse ter sido dispensado pela Spirit após sinalizar buracos mal perfurados nas fuselagens de modelos do 737, o que gerou discordância da empresa.

Problemas no modelo 737 Max da Boeing. O jato foi suspenso por reguladores de aviação em todo o mundo após acidentes aéreos mortais na Indonésia e na Etiópia, em 2018 e 2019. Foram feitas denúncias contra a cultura de segurança da Boeing, a empresa fez atualizações de software no 737 Max, que voltou a ter autorização para voar nos EUA em 2020.

Acidente recente. Em janeiro deste ano, o painel de uma porta de um Boeing 737 Max se desprendeu no ar abrindo um buraco na fuselagem em um voo operado pela Aslaka Airlines. Os pilotos conseguiram pousar o avião em segurança, mas o episódio reacendeu os problemas apresentados por aeronaves produzidas pela empresa.