Vídeo mostra homem em piscina durante terremoto no Taiwan; assista

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem balançando com a água no exato momento em que um terremoto atingiu Taiwan na noite de ontem, no fuso do Brasil.

O que aconteceu

O homem estava fazendo exercícios na piscina no momento em que um terremoto atinge Taipei, no Taiwan. Ontem de noite, no fuso brasileiro, um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu a costa do país asiático.

Pelo menos nove pessoas já morreram, informou o governo de Taiwan. Segundo o corpo de bombeiros, ao menos três vítimas morreram esmagadas por pedras após deslizamento de terra no condado de Hualien, epicentro do tremor. As buscas continuam. 77 pessoas estão presas sob escombros, sendo 60 delas em um túnel e outras em edifícios em Hualien.