Essequibo: O que diz a lei que cria província da Venezuela na Guiana

Um dos artigos proíbe a publicação do mapa da Venezuela sem o estado da Guiana Essequiba. Em dezembro, Maduro já havia divulgado um novo mapa do país com a incorporação do território e determinou que ele fosse publicado e reproduzido em escolas e universidades.

É vetado que pessoas que "apoiem" ou "favoreçam" os interesses do governo da Guiana ou das empresas instaladas em seu território concorram a cargos eletivos ou assumam cargos públicos. Na prática, esse artigo cria uma barreira para qualquer pessoa que adote medidas contrárias à anexação do território pela Venezuela.

A lei também dá poderes a Maduro para proibir a "a celebração de contratos ou acordos com pessoas jurídicas que operem ou colaborem com operações estrangeiras nos territórios terrestres da Guiana Essequiba ou em águas ainda por delimitar". A americana ExxonMobil encontrou campos de petróleo na região com potencial para extrair até 11 bilhões de barris.

No ato de promulgação da lei, Maduro acusou, sem provas, os Estados Unidos de manterem bases militares secretas em Essequibo. Segundo ele, o objetivo norte-americano é planejar "agressões contra a população de Tumeremo", cidade venezuelana que o governo designou como a capital remota da área disputada, e "agressões contra a população do sul e do leste da Venezuela".

Maduro acusou ainda os EUA de governarem a Guiana. "O presidente Irfaan [Ali] não governa a Guiana, a Guiana é governada pelo Comando Sul, a CIA e a ExxonMobil, e não estou exagerando. Eles controlam o Congresso, dois partidos que fazem maioria, governo e oposição, controlam totalmente as forças de defesa guianesas, as forças policiais", disse. Depois do referendo, em dezembro, os EUA anunciaram um exercício aéreo militar na Guiana.

O texto também determina que a população da Guiana Essequiba poderá eleger representantes para a Assembleia Nacional da Venezuela em 2025. Com 160 mil km², Essequibo ocupa 70% do território da Guiana —maior que a Inglaterra. Sua população é estimada em 125 mil pessoas, 15% dos 791 mil habitantes de todo o país.