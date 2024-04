Maduro denuncia bases militares dos EUA em área disputada por Venezuela e Guiana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou, nesta quarta-feira (3), a instalação de "bases militares secretas" dos Estados Unidos em Essequibo, uma região rica em petróleo que Caracas disputa com a Guiana.

"Temos informação comprovada de que, no território de Guiana Essequiba, administrado temporariamente pela Guiana, instalaram bases militares secretas do Comando Sul, núcleos do Comando Sul e núcleos da CIA", disse o presidente venezuelano.

Segundo Maduro, as bases foram concebidas "para preparar agressões à população de Tumeremo e para preparar agressões às populações do sul e do oriente da Venezuela, e para se preparar em uma escalada contra a Venezuela".