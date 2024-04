Maduro diz que os EUA instalaram bases militares secretas em Essequibo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou hoje que os EUA instalaram "bases militares secretas" em Essequibo, uma área rica em petróleo que Caracas disputa com a Guiana.

O que aconteceu

Maduro diz que os EUA se preparam para uma escalada contra a Venezuela. Segundo ele, as bases foram instaladas "para preparar agressões à população de Tumeremo, às populações do sul e do oriente da Venezuela e para se preparar em uma escalada contra a Venezuela".

Ele diz ter provas de que as bases foram instaladas em Essequibo, incluindo núcleos da CIA. Maduro, entretanto, não apresentou nenhuma comprovação.