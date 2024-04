Terremoto em NY é o maior em um raio de 250 km desde 1950, diz USGS

Diferença entre uma ponta e outra dos EUA. Os terremotos na Costa Leste tendem a ser sentidos por "uma faixa mais ampla de pessoas do que os que ocorrem na Costa Oeste", onde os abalos sísmicos são mais comuns, conforme informou a agência em seu site oficial.

Palavras da governadora de Nova York. Kathy Hochul classificou o terremoto de hoje como "um dos maiores na Costa Leste do último século", em declaração à rede de TV americana ABC News.

Biden foi informado e acompanha a situação, disse a secretária de imprensa do presidente. "A Casa Branca está em contato com autoridades federais, estaduais e locais à medida que somos informados", escreveu Karine Jean-Pierre na sua conta no X (antigo Twitter).

Susto nas Nações Unidas

Na sede das Nações Unidas. As câmeras que filmavam uma reunião do Conselho de Segurança sobre a crise humanitária em Gaza começaram a tremer.

Interrupção de discurso. A representante da ONG Save the Children, Janti Soeripto, interrompeu a fala sobre fome e mortes. "É um terremoto?", perguntou. A reunião foi suspensa pela segunda vez quando os telefones começaram a tocar e vibrar devido aos alertas automáticos de emergência enviados pelo município.