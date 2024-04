Incêndio em plataforma de petróleo mata uma pessoa e fere 13 no México

Um trabalhador está em estado grave e foi transferido para a Cidade do México para receber tratamento especializado. Duas vítimas estão hospitalizadas com queimaduras de primeiro e segundo graus, mas estáveis. Outros dois apresentam diferentes tipos de ferimentos leves.

A Pemex informou que uma investigação foi aberta para apurar as causas do incêndio. No comunicado, a empresa não detalhou se a produção de petróleo e gás do complexo foi afetada.

A plataforma Akal-B faz parte do antigo complexo Cantarell de poços de águas rasas da empresa, que vem diminuindo sua produção. Há duas décadas, era um dos campos de maior produção do mundo, com mais de 2 milhões de barris diários. Atualmente, porém, o complexo produz cerca de 200 mil barris por dia de petróleo bruto.

O incêndio na plataforma Akal-B lembra o ocorrido em 2021, que matou cinco pessoas, deixou seis feridas e duas desaparecidas. O incidente ocorreu em uma plataforma da Pemex no complexo Ku-Maloob-Zaap , também no Estreito de Campeche, segundo apurou o jornal El País.