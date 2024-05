Brasil critica Israel e EUA e defende reconhecimento da Palestina na ONU

"Não pode ser dissociada da nossa repetida incapacidade de pôr fim às violações do direito internacional e garantir a indenização das vítimas na Palestina. Não pode ser dissociado do fracasso das Nações Unidas em cumprir o direito do povo palestino à autodeterminação, à mesma autodeterminação, à condição de Estado e de membro da ONU que os israelenses têm desfrutado desde 1948", afirmou.

Para ele, a resolução adotada hoje "não deve se somar à pilha de documentos que apontam para uma solução, mas pouco fazem para chegar lá".

Danese ainda concluiu lembrando que o Brasil reconhece desde 2010 o Estado da Palestina dentro das fronteiras de 1967, que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, com Jerusalém Oriental como sua capital.

"O Brasil tem esperança de que, como resultado da resolução de hoje, que outros órgãos das Nações Unidas não devem ignorar, a admissão da Palestina como membro pleno dessa organização, vinculada e protegida pela Carta da ONU, seja alcançada em breve", disse. "Esse será um passo importante, com outros passos que devem ser seguidos com seriedade, no caminho para a realização da solução de dois Estados", completou.