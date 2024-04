Homem assume que roubou privada de ouro avaliada em R$ 30 milhões

Preso já roubou outros objetos em exposição. Ele foi condenado por levar troféus do Museu Nacional de Corridas de Cavalo, em Suffolk. O material era avaliado em £ 400 mil (equivalente a R$ 2,5 milhões).

Outros três homens foram acusados pelo crime. Eles declararam que eram inocentes e devem passar por julgamento em fevereiro, afirmou o canal CNN.

Relembre roubo

A privada foi levada do Palácio de Blenheim, no sul da Inglaterra, em setembro de 2019. Ela fazia parte de uma exposição dedicada ao artista italiano Maurizio Cattelan e era feita com ouro 18 quilates.

Objeto era funcional. Ele tinha um assento, um vaso e uma caixa acoplada e foi exposto pela primeira vez em Nova York, quando visitantes do museu de Guggenheim podiam agendar um horário para usar o vaso, com limite de três minutos, para evitar filas.

Ladrões entraram no palácio de madrugada. A polícia afirmou que ladrões invadiram o museu de madrugada e deixaram o local com o objeto pela manhã, causando danos e uma inundação.