Russa morre após cair de altura de 55 m ao tentar tirar selfie na Geórgia

A esteticista russa Inessa Polenko, 39, morreu após cair de um mirante ao tentar tirar uma selfie em um ponto turístico de uma região separatista da Geórgia, no último domingo (7).

O que aconteceu

Polenko despencou de uma altura de aproximadamente 55 metros. Na ocasião, a turista tentava tirar uma selfie no mirante Gagry, em Abkhazia, região separatista da Geórgia, quando tropeçou e caiu. As informações são do Daily Mail.

A russa chegou a ser socorrida, levada a um hospital, mas não resistiu e morreu. O corpo de Inessa Polenko foi velado e sepultado nesta terça-feira (9).