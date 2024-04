Justiça da Argentina culpa Irã por ataque a centro judaico em 1994

O Tribunal Federal de Cassação Criminal também ligou o Irã e o Hezbollah pelo ataque à embaixada de Israel na Argentina, em março de 1992.

Os juízes ressaltaram que a conclusão pode ter responsabilidade internacional. "Mesmo quando o ato terrorista tenha sido cometido por um grupo que não é formalmente estatal, mas que atua sob o controle ou direção desse país (como o caso da relação entre o Hezbollah e o Irã)".

O tribunal também cita a necessidade de reparação dos danos causados pelo atentado. "Obrigação de reparar integralmente os danos causados, morais e materiais, abrindo caminho para as vítimas e os afetados reclamarem perante tribunais internacionais".

'Vingança'

Os juízes avaliaram, segundo o jornal Clarín, que os dois ataques foram motivados por vingança. O governo argentino havia cancelado três contratos de fornecimento de material e tecnologia nuclear à cidade de Teerã, capital do Irã. A mudança de postura teria ocorrido após a aliança do então presidente Carlos Menem com os Estados Unidos e a sua participação na primeira Guerra do Golfo, em 1991.

Os iranianos teriam considerado "intolerável" o descumprimento do acordo. Os ataques teriam sido "uma forma extrema de pressão para que o nosso país revertesse pela força da coerção a sua decisão de cancelar esses acordos".