Biden avança e cola em Trump em nova pesquisa do The New York Times

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diminuiu em quatro pontos percentuais a distância para o republicano Donald Trump em pesquisa divulgada neste sábado (13) pelo jornal The New York Times.

O que aconteceu

Trump 46% X Biden 45%. No levantamento, realizado pelo jornal em parceria com o Siena College, Biden aparece agora com 45% das intenções de voto contra 46% de Trump. Na pesquisa anterior, realizada no fim de fevereiro, o democrata estava com 43% contra 48% de seu adversário. Os indecisos passaram de 10% para 8%. O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 11 de abril, com 1.059 eleitores. A margem de erro é de 3,3% para mais ou para menos.

Biden cresce entre democratas. Segundo o The New York Times, a melhora de Biden estaria ligada a um crescimento dentro do próprio eleitorado democrata, que o apoiou em 2020. Nesse grupo, a porcentagem de eleitores que declarou que votaria no presidente nas próximas eleições passou de 83% para 89%.