Josias: Renúncia de general demorou muito; imagem de Israel foi esmigalhada

O diretor do serviço de inteligência militar israelense, general Aharon Haliva, demorou para pedir demissão do cargo, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta segunda-feira (4). Ele pediu demissão por sua responsabilidade no ataque do Hamas em 7 de outubro, anunciou o Exército.

Demorou a renúncia desse general. Demorou muito para acontecer. Estamos falando de um atentado terrorista que se deu em 7 de outubro, em um ambiente em que os habitantes de Israel se imaginavam muito seguros [...] Israel se imaginava protegida porque tinha um serviço de inteligência respeitado no mundo inteiro e havia esse 'Domo de Ferro', essa proteção tecnológica que manteria o território israelense inexpugnável, e o que se verificou foi o contrário disso. Houve um ataque terrorista que matou 1.200 pessoas e ainda levou reféns para a Faixa de Gaza.