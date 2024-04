Câmara dos EUA aprova pacote de ajuda para Israel e Ucrânia

WASHINGTON, 20 ABR (ANSA) - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou neste sábado (20) um novo pacote de ajuda militar para Israel e Ucrânia, envolvidos em conflitos contra o grupo fundamentalista Hamas e a Rússia, respectivamente.

No caso de Kiev, os EUA aprovaram o projeto de lei que vai atribuir US$ 60 bilhões para os ucranianos. O resultado foi celebrado pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky, que garantiu que a ação salvará vidas.

"A democracia e a liberdade sempre terão um significado global e nunca desaparecerão enquanto a América ajudar a protegê-las. A vital lei de ajuda dos EUA impedirá que a guerra se espalhe, além de salvar milhares de vidas", afirmou o mandatário.