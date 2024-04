Lutador de caratê é atacado por ursos e espanta animais com chutes no Japão

Ele deu dois chutes no rosto do urso, o que espantou os dois animais. O lutador de caratê teve apenas ferimentos leves - ao atacar o urso, ele acabou torcendo a perna. As informações são da TV CBS. "Pensei que eu precisava me mexer, ou seria morto", disse em entrevista à TV local.

No último ano foram registrados 193 ataques de ursos no Japão, sendo seis deles fatais. É maior número de casos desde que os ataques começaram a ser contabilizados, em 2006.

Segundo analistas ouvidos pela CBS, o aumento no número de casos pode ser explicado pelo verão mais seco. O clima seco faz com as nozes fiquem mais escassas e torna a tarefa de encontrar comida mais difícil para os ursos.

Outra explicação possível está na redução da população japonesa. Com isso, muitas pessoas têm deixado as áreas rurais, e os ursos têm ocupado essas regiões.