Talibã remodela educação, excluindo e punindo mulheres - Livros banidos, escolas islâmicas ampliadas e gradativa exclusão de meninas e mulheres, inclusive com punições severas, têm caracterizado o sistema educacional do Afeganistão desde que o Talibã voltou ao poder, em 2021.Recentemente, a organização afegã de direitos humanos Rawadari descreveu a situação da educação no Afeganistão da seguinte forma: "O Talibã fez mudanças profundas nos currículos das escolas e universidades do país nos últimos três anos". Fundada por Shahrzad Akbar, ex-chefe da Comissão Independente de Direitos Humanos do Afeganistão, a Rawadari documenta violações dos direitos humanos no país.

Sob o domínio do grupo fundamentalista islâmico, novamente no poder desde agosto de 2021, meninas e mulheres foram proibidas não só de frequentar universidades e escolas a partir da sexta série, mas sim "todas as matérias relacionadas a direitos humanos e direitos das mulheres foram removidas dos currículos escolares e universitários". São tópicos como igualdade, liberdade, eleições e democracia, que contradizem a ideologia do Talibã.

As intervenções vão ainda mais longe: abordagens inclusivas e não discriminatórias do sistema educacional, que seriam particularmente importantes n um país com numerosas minorias étnicas e religiosas, também estão sendo eliminadas. Conforme a Rawadari, "o ensino de línguas maternas e de matérias relacionadas à religião, cultura e história foi severamente restringido para alunos dessas minorias. O acesso a programas de alfabetização e treinamento vocacional para meninas com deficiência também foi severamente restringido".