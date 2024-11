Israel lança novos ataques no Líbano e dificulta aplicação do acordo de cessar-fogo

Além dos bombardeios aéreos, um drone israelense atacou um carro na região de Tiro, na manhã deste sábado, e quatro projéteis caíram na cidade de Khiam, no setor leste da fronteira.

Três pessoas, incluindo uma criança de sete anos, também ficaram feridas em um ataque israelense a um veículo em Majdal Zoun, no sul do país, informou o Ministério da Saúde libanês em um comunicado, divulgado neste sábado.

Na noite de sexta-feira para sábado, o Exército israelense lançou sinalizadores e disparou rajadas de metralhadora em vários vilarejos.

Segundo o correspondente da RFI em Beirute, Paul Khalifeh, Israel tem desrespeitado o cessar-fogo e atrapalhado o retorno dos deslocados, além de dificultar a ação do Exército libanês prevista no acordo assinado com o apoio da França e dos EUA.

Interpretação do cessar-fogo

Fontes políticas e militares libanesas acusam Israel de impor sua interpretação do acordo de cessar-fogo. Ele prevê a retirada do Exército israelense do sul do Líbano em 60 dias, o recuo do Hezbollah para o norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, e o desmantelamento de sua infraestrutura militar no sul do país.