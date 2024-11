Zelenski sugere que guerra pode acabar com adesão à Otan - Presidente sugeriu que "guarda-chuva" da Otan incluiria apenas áreas não ocupadas do território ucraniano, e que recuperação de território sob controle russo poderia ser alcançado pela diplomacia.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, sugeriu na sexta-feira (30/11) que um acordo de cessar-fogo com a Rússia poderia ser alcançado se o território ucraniano sob controle de Kiev estivesse "sob o abrigo da Otan” e ele pudesse negociar diplomaticamente a devolução da parte ocupada pelas forças russas posteriormente.

"Se quisermos acabar com a 'fase quente' da guerra, precisamos colocar o território da Ucrânia que controlamos sob o abrigo da Otan. Precisamos fazer isso rapidamente e, então, o restante do território (ocupado) poderá ser retomado diplomaticamente”", afirmou o presidente ucraniano em entrevista à rede britânica de televisão Sky News.

Zelenski foi entrevistado pelo correspondente Stuart Ramsay, que lhe pediu para comentar as especulações de que um dos planos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra seria fazer com que a Ucrânia cedesse à Rússia a parte de seu território que o país vizinho anexou ilegalmente, em troca de sua adesão à Otan.