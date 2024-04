'Castelo do Harry Potter' é destruído após ataque russo no porto de Odessa

Oito feridos estão em estado grave, incluindo uma criança de quatro anos.

O prédio à beira-mar abriga a faculdade de Direito de Odessa. O ex-parlamentar e reitor da univeridade, Serhiy Kivalov, foi ferido por estilhaços na coxa direita. Ele está internado.

Imagens da Reuters Television mostraram o teto do edifício ornamentado praticamente destruído após o ataque. O "castelo do Harry Potter" ganhou o apelido por ser parecido com o castelo de Hogwarts retratado nos filmes.

O porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, disse que o ataque foi conduzido por um míssil balístico Iskander-M com uma ogiva de fragmentação, o que explicaria o número elevado de vítimas.

Monstros. Bestas. Selvagens. Escória. Não sei mais o que dizer. As pessoas estão fazendo uma caminhada à beira-mar e eles estão atirando e matando.

Prefeito de Odessa, Hennadii Trukhanov, em vídeo postado no Telegram

*Com informações de Reuters