Hamas fala em 'última oportunidade' para Israel recuperar reféns em Gaza

Um alto funcionário do Hamas disse nesta terça-feira (7) que as negociações previstas no Cairo sobre uma trégua em Gaza são "a última oportunidade" para Israel libertar reféns mantidos pelos extremistas na Faixa de Gaza

O que aconteceu

Próximas negociações serão "a última oportunidade para [o primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu e para as famílias" dos reféns "de verem seus filhos retornarem". A informação foi dada por um líder do Hamas à agência de notícias AFP sob condição de anonimato.

Partida de delegação do Hamas para Cairo ocorrerá "em breve". Na cidade egípcia, os extremistas devem participar de negociações indiretas sobre a guerra, que completou sete meses nesta terça-feira (7).