Avião derrapa na pista no Senegal e fere dez pessoas

Um avião da companhia Transair derrapou hoje na pista do aeroporto de Dacar, capital do Senegal, e feriu dez pessoas.

O que aconteceu

Boeing 737 saiu da pista durante a decolagem rumo a Bamaco, capital do Mali. O ministério senegalês dos Transportes disse estar investigando as causas do acidente.

Dez ficaram feridos, incluindo um dos pilotos. Não há informações até o momento sobre o estado de saúde deles. Avião tinha 85 pessoas a bordo: 79 passageiros e seis tripulantes.