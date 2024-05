Funcionários de prisão de Israel denunciam abusos contra palestinos, diz TV

Alguns dos presos tiveram membros amputados pelo uso constante de algemas, disseram. A ala hospitalar foi apelidada de "paraíso dos residentes", porque os procedimentos às vezes são feitos por médicos inexperientes, sem anestesia.

"Abusos físicos são por vingança". "Eles não espancam para conseguir informações, mas por vingança. É punição pelo que fizeram em 7 de outubro e punição pelo comportamento no centro de detenção", disse um dos denunciantes.

À CNN, as Forças de Defesa de Israel disseram garantir o tratamento adequado de pessoas sob custódia. "Detidos são algemados baseados em avaliação de risco e estado de saúde. As autoridades desconhecem incidentes de algemamento ilegal", escreveram em nota.

Campo de Sde Teiman já foi alvo de denúncias anteriormente por grupos de defesa de direitos humanos. Em abril, o jornal israelense Haaretz publicou o depoimento de um médico que trabalhou no local que condiz com as denúncias feitas à reportagem da CNN.