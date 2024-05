Israel recupera corpos de três reféns sequestrados em rave perto de Gaza

Os três foram identificados por um exame do Instituto Nacional de Medicina Legal de Israel. As famílias foram notificadas ainda na quinta-feira (16), informou o porta-voz da IDF, Daniel Hagari, em publicação nas redes sociais.

Na noite de ontem, as Forças de Defesa de Israel recuperaram os corpos de nossos reféns Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter.

Porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, em discurso

Ataque a rave

Ataque ao festival de música no sul de Israel deflagrou o conflito entre o Hamas e o país, em 7 de outubro do ano passado. 260 pessoas morreram no ataque, incluindo dois brasileiros.

Presidente de Israel, Isaac Herzog, já havia dito, no ano passado, que a dj e tatuadora Shani Louk estava morta. Segundo ele, a alemã teria sido decapitada. Vídeo que circulou nas redes sociais mostra a DJ, aparentemente morta, sendo levada na caçamba de uma caminhonete por membros do Hamas.

Conflito entre Hamas e Israel continua sete meses após o ataque na rave. Na quinta-feira (16), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a "batalha de Rafah", no sul da Faixa de Gaza, é "decisiva" na guerra contra o Hamas.