Irã ordena investigação sobre acidente de helicóptero que matou presidente

O helicóptero levava quatro passageiros. Além de Raisi, estavam na aeronave o chanceler iraniano Hossein Amir-Abdollahian, o governador da província do Leste do Azerbaijão, Malek Rahmati, e o líder de oração de sexta-feira de Tabriz, Hojjatoleslam Al Hashem. Ninguém sobreviveu.

Mohammed Mokhber, 68, deve assumir como presidente interino do Irã. O anúncio da indicação foi feito por Ali Khamenei, líder supremo do país, nesta segunda-feira (20). A mensagem foi transmitida pelas agências de noticias estatais.

Uma nova eleição presidencial será feita no prazo de 50 dias. Conforme prevê a Constituição do Irã, o presidente interino, o presidente do parlamento e o chefe do poder judicial devem formar um conselho para convocar as eleições.

Líderes globais lamentaram a morte de Raisi. Diversos representantes de países do Oriente Médio, da União Europeia e chefes de grupos extremistas apoiados pelo Irã expressaram suas condolências e se solidarizam com os iranianos.

O Conselho de Segurança da ONU prestou uma homenagem ao presidente iraniano e respeitou um minuto de silêncio em sua memória durante reunião hoje.

Quem era Ebrahim Raisi

Considerado um ultraconservador, Raisi foi eleito em 18 de junho de 2021, no primeiro turno. As votações foram marcadas por uma abstenção recorde em eleições presidenciais e com a ausência de um opositor forte.