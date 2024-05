Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado', e Japão emite alerta

A Coreia do Norte disparou um "projétil não identificado" em direção ao mar, próximo a sua costa oeste, nesta segunda-feira (27), segundo informações das Forças Armadas da Coreia do Sul. Após o lançamento, o governo do Japão chegou a emitir um alerta aos moradores da Ilha de Okinawa.

O que aconteceu

Disparo de projétil foi informado pela Coreia do Sul. "A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado em direção ao sul" sobre o Mar Amarelo, que se estende entre a China e a península coreana, segundo divulgou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Coreia do Norte havia notificado o Japão sobre novo satélite. No início do dia, a ditadura norte-coreana informou ao Japão que planeja lançar um satélite entre 27 de maio e 4 de junho, em uma provável tentativa de colocar em órbita um segundo satélite espião. O primeiro foi lançado em novembro, depois de várias investidas fracassadas.