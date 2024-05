Menino de 15 anos com distúrbio neurológico é atacado por urso nos EUA

Adolescente estava sozinho no momento do ataque. O menino não consegue se movimentar rapidamente porque possui um distúrbio neurológico raro. Ele então começou a gritar e o irmão mais velho, que estava do lado de fora da cabana, ouviu os gritos e correu para ajudá-lo, com o pai.

Foi graças à reação rápida de seu irmão e de sua família que eles conseguiram distrair o urso. [Caso contrário] poderia ter se transformado em uma verdadeira tragédia ali. Ter um ataque é extremamente raro.

Shawn Wagner, supervisor do Departamento de Caça e Pesca do Arizona, em entrevista à rede de TV WDBJ7, afiliada da CBS

Menino foi levado ao hospital com ferimentos. A equipe que o atendeu aplicou a vacina antirrábica por precaução, e o jovem passa bem.

Casa é usada pela família para passar dias de folga. Apesar do susto, a família garante que não deixará de voltar ao local para passeio e descanso.

Polícia matou o urso

A polícia matou o urso de 3 anos, que estava a cerca de 36 metros de distância da cabana. Segundo a emissora de TV, o corpo do animal foi levado ao laboratório para exames e teste de raiva.